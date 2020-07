Nel corso dei mesi il colosso cinese ha trasformato il suo store proprietario in un mondo brulicante di vita, grazie all'impegno e alla dedizione in questo progetto. Huawei AppGallery è diventato in tempi record la prima vera alternativa al Play Store di Google, con oltre 420 milioni di utenti attivi mensilmente, tra cui ben 26 milioni in Europa. Da oggi, se avete scelto uno degli smartphone del brand dotati dei HMS troverete ad attendervi in AppGallery il software di navigazione TomTom AmiGO, disponibile al download gratuitamente.

Huawei AppGallery dà il benvenuto a TomTom AmiGO, ennesima alternativa a Google Maps

Oltre alle app di home banking (come Sella, UBI Banca e Relax Banking) e all'ultima novità – Casa.it – Huawei AppGallery si arricchisce con TomTom AmiGo, l'applicazione perfetta per chi necessita di un'alternativa a Google Maps. Già ad aprile era arrivata una validissima alternativa all'app della compagnia statunitense ed ora il pacchetto dedicato alla navigazione si arricchisce ulteriormente. Tornando ad AmiGO, grazie alla navigazione TomTom è possibile ottenere indicazioni verso qualsiasi destinazione, con il calcolo del percorso e le istruzioni online. Inoltre l'app offre informazioni in tempo reale su traffico e incidenti, in modo da evitare code e problemi.

Le segnalazioni arrivano dalla Community di AmiGO, che conta milioni di automobilisti; inoltre è possibile avere informazioni anche sulla presenza di autovelox, fissi e mobili. Avete uno smartphone con HMS? Allora in basso trovate il link al download direttamente da Huawei AppGallery.

TomTom AmiGO | Huawei AppGallery | Download

