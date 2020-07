Le notizie su TikTok arrivano ormai un giorno sì e l'altro pure (e state certi che non ve ne facciamo perdere una). L'applicazione social più chiacchierata degli ultimi mesi si sta trovando in un vortice di sanzioni e limitazioni che ne compromettono l'ascesa, a causa della sua mai verificata sicurezza e privacy. E se l'India si è mossa concretamente, gli Stati Uniti stanno ancora valutando il da farsi, ponderando l'idea di emulare il paese asiatico o se addirittura provare a rendere TikTok una compagnia USA.

TikTok: il ban USA sempre più vicino, ma potrebbe crearsi una scappatoia

TikTok, nella sua breve storia, ha raccolto tanti utenti in pochissimo tempo, rendendo Bytedance una compagnia tra le più grandi in Cina ed in tutto il pianeta. La sua labile gestione della privacy e la non ben chiara gestione dei dati degli utenti ha suscitato non poche preoccupazioni al governo statunitense, che dopo Huawei ha iniziato a valutare se prendere provvedimenti drastici anche con il social di clip di doppiaggio. Ci sarebbe però un cavillo che potrebbe clamorosamente salvare TikTok dal blocco USA, cioè diventare una compagnia americana.

Ma come può un prodotto di un colosso cinese diventare un'azienda americana? A spiegarlo è il Consigliere Economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, che ha spiegato di aspettarsi la separazione di TikTok da Bytedance, in modo da prendere sede ufficialmente negli Stati Uniti, quindi operare indipendentemente dall'azienda madre cinese e di conseguenza evitare l'invio di dati a server di analisi terzi. Questo, per il polo politico americano è una soluzione migliore del ban.

La situazione, messa così, sembrerebbe un po' paradossale e sicuramente votata al controllo degli USA su quella che è considerata una seria minaccia, ma solo a causa della parte cinese del brand. Infatti, il Governo è consapevole della grossa popolarità del social sia tra gli utenti comuni, sia tra le star dello spettacolo, dello sport ed anche proprio i politici. Garantendo quindi agli americani la sicurezza e la privacy, TikTok non avrebbe più senso di essere considerata dannosa.

Nel frattempo, Bytedance è in valutazione dall'essere considerata una minaccia nazionale o meno, un po' come è stato per Huawei e ZTE. Gli sviluppi ci spiegheranno se diventerà una situazione grottesca o potenzialmente vantaggiosa per tutti, soprattutto per gli utenti.

