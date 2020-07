TikTok: i membri del Congresso USA non potranno più usarlo

Se Huawei sta vivendo una controversia abbastanza intricata con gli USA, TikTok sta affrontando una serie di intrighi governativi che non sono da meno. Nelle scorse ore è stato approvato un disegno di legge che vieta l'utilizzo dell'applicazione su smartphone governativi. Il disegno di legge nasce dalla proposta dal deputato repubblicano Ken Buck, approvato con 336 a favore e soli 71 contro nella Camera dei Rappresentanti USA. A breve TikTok non potrà più essere utilizzata su smartphone governativi dei funzionari federali, dei membri e degli impiegati del Congresso. Ma pare non sia finita qui: domani il Senato esaminerà la proposta dei senatori di Missouri e Florida di farlo diventare una vera e propria legge.

TikTok: i membri del Congresso USA non potranno usare l'applicazione

Pare che per il prodotto di ByteDance diventi sempre più difficile la permanenza negli USA. Anche il Capo di Gabinetto Mark Meadows ha affermato che il ban totale potrebbe essere emanato nelle prossime settimane. Certo è, che se TikTok vuole continuare ad essere sugli smartphone statunitensi (il mercato più fruttuoso per l'applicazione), deve seriamente iniziare a valutare l'idea di diventare un'azienda americana, come il governo americano vorrebbe, distaccandosi quindi dalla casa madre. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà la vicenda, che sta diventando sempre più spinosa.

