Telegram si aggiorna: condivisione file da 2 GB e varie novità gradite

C'è aria di novità in casa Telegram: è stato appena rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app di messaggistica. L'update di luglio include al suo interno varie novità, alcune delle quali piuttosto incisive ed interessanti. Quella più importante riguarda la condivisione, permettendo agli utenti di poter trasferire fra di loro files con dimensioni fino a 2 GB. Ma le novità non finiscono qua: vediamole tutte nel dettaglio.

Telegram: l'ultimo aggiornamento aggiunge tante novità gradite

Condivisione fino a 2 GB

La novità più interessante è, come anticipato, l'espansione della condivisione di files, adesso inviabili fino ad un massimo di 2 GB ciascuno (prima il limite era 1.5 GB).

Video del profilo

Nel nuovo aggiornamento di Telegram viene data la possibilità di caricare un video profilo, rendendo il proprio account ancora più dinamico. Dalla clip caricata si può scegliere un fotogramma singolo, da usare come immagine statica all'interno della chat. Tramite l'editor integrato sarà possibile migliorarne la qualità, così come decorare il tutto con gli sticker animati.

A proposito di editor, foto e video realizzati mediante selfie camera ricevono la regolazione della morbidezza della pelle.

Persone vicine

Il team Telegram ha aggiunto la possibilità di vedere la distanza che ci separa dalle Persone Vicine con cui incontrare nuove persone per fare amicizia. Una volta avviata la chat, l'app ti suggerirà l'utilizzo di uno sticker per rompere il ghiaccio. Per abilitare la funzione, basta andare in Contatti/Persone Vicine ed abilitare l'opzione Rendimi Visibile.

Mini Miniature

In modo da evitare sorprese imprevedibili, Telegram fa sì che l'anteprima delle chat ci mostri anche una miniatura delle foto inviateci. Una feature molto utile, in modo da evitare di aprire i nudes ricevuti davanti ai propri parenti.

Filtro per le chat dei non contatti

Fra la funzione Persone Vicine ed i gruppi che possono raggiungere fino a 200.000 utenti, Telegram ha ben pensato di dividere le chat dei propri contatti dagli utenti che non conosciamo direttamente. Abilitando l'opzione apposita in Privacy e Sicurezza, è possibile archiviare e silenziare le nuove chat provenienti dai non contatti. Queste finiranno nella cartella Archivio, da cui potranno essere ripescate.

Statistiche dei gruppi

Come detto, i gruppi sono sempre più popolati ed i loro gestori potrebbero avere la necessità di tenerli sotto controllo in maniera più granulare. Adesso i gruppi con oltre 500 membri hanno grafici che mostrano più dettagliatamente i livelli di crescita ed attività, con tanto di lista dei membri migliori in base a numero e lunghezza dei messaggi inviati.

Extra per Android

La versione Android di Telegram è stata ulteriormente migliorata, affinando i vari elementi che la compongono. Per esempio, il player musicale ha nuove icone semplificate, oltre ad una lista brand espandibile. Inoltre, quando si scriveranno messaggi lunghi, la barra di scrittura si espanderà di conseguenza con un'animazione più fluida. Infine, all'interno dell'editor video è stata aggiunta la possibilità di ritagliare e ruotare i video, molto utile se si ha a che fare con un video in verticale.

Account multipli su Desktop

Se usate la versione desktop di Telegram, da oggi potete eseguire l'accesso con 3 account simultanei da diversi numeri di telefono. Queste sessioni non dovranno necessariamente essere attive da smartphone, risultando auto-sufficienti dalla controparte mobile.

Nuove emoji animate

Telegram arricchisce il proprio bagaglio di emoji animate, aggiunge nuove faccine in movimento per rendere più dinamici i propri messaggi.

Scarica l'aggiornamento per Telegram

