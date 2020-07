Con l'arrivo della prima versione sperimentale di Android 11 (e con la stabile ancora lontana dal debutto) i vari produttori di smartphone hanno fatto a gara per rilasciare il nuovo aggiornamento a bordo dei propri dispositivi (ovviamente si tratta sempre di release dedicate a developer ed utenti esperti). OnePlus, Xiaomi, OPPO, Realme – e non solo – hanno pubblicato le rispettive build ma finora tutti gli smartphone protagonisti avevano un elemento in comune: la presenza di un SoC targato Qualcomm. E per quanto riguarda il rivale taiwanese per eccellenza? Niente paura perché Android 11 Beta è arrivata anche a bordo di un dispositivo equipaggiato con un chipset MediaTek: Tecno Pouvoir 4.

Tecno Pouvoir 4 è il primo smartphone MediaTek a ricevere Android 11 Beta 1

Trattandosi di una build ufficiale rilasciata direttamente dal produttor, gli utenti (fortunati) in possesso dello smartphone potranno flashare Android 11 Beta e beneficiare della nuova versione dell'OS in anteprima, in barba ai vari Snapdragon in giro. Per quanto riguarda il dispositivo in sé, Tecno Pouvoir 4 è una soluzione mossa dal MediaTeck Helio A22, dotato di un pannello da 7″ HD+ con notch a goccia, una capiente batteria da 6.000 mAh e 3/32 GB di memorie. Sul retro trova spazio una Quad Camera con tanto di funzionalità AI.

Comunque è bene sottolineare che Tecno non è un brand nuovo ad iniziative di questo tipo: già nel 2019 ha preso parte ai beta test di Android Q, con il lancio di una release sperimentale di Android 10 per il modello Spark 3.

Tornando ad Android 11 Beta per Tecno Pouvoir 4 con MediaTek Helio A22, l'azienda riporta la presenza di problematiche di vario tipo. Nulla di nuovo sotto il sole, trattandosi di una versione per developer ed esperti. Sono presenti i classici problemi di instabilità, prestazioni, compatibilità con le app e di autonomia; inoltre potrebbero verificarsi freeze e blocchi vari sia con applicazioni generiche che con quelle di Google. Infine, l'instabilità dell'update va ad impattare anche sulle performance della fotocamera.

Nel caso siate tra i possessori di questo dispositivo (oppure dei semplici curiosi), qui trovate il link alla pagina ufficiale: insieme alla release di Android 11 Beta è presente anche il pacchetto per effettuare il rollback.

