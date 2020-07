Il 2020 per TCL è stato l'anno del piazzamento in modo convinto nel settore smartphone, grazie alla sua gamma 10, che comprendeva la versione 10 5G, il 10L che abbiamo recensito – ed il 10 Pro. Questo però, fino a poche ore fa. Infatti, il brand cinese ha lanciato sul mercato russo due nuovi device della line, il 10 Plus ed l'entry-level 10 SE. Ecco di seguito tutte le informazioni su specifiche, prezzo ed uscita.

TCL 10 Plus e SE ufficiali: ecco tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

I nuovi TCL 10 Plus e 10 SE riprendono nel design quelli che possiamo definire i fratelli “maggiori” già presentati, ma differiscono ognuno per alcune caratteristiche. Infatti, sebbene in molte specifiche sia davvero simile a 10L, il 10 Plus differisce dal gemello sostanzialmente per il display AMOLED con selfie camera drop notch. Per quanto riguarda invece il low budget TCL 10 SE invece, troviamo specifiche più basilari ed un display solo HD+.

10 Plus

Partendo dal più performante dei due nuovi dispositivi, il 10 Plus monta il SoC Snapdragon 665, un display AMOLED Full HD+ da 6.53″ (2340 x 1080 pixel), quattro fotocamere posteriori da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolare, macro e sensore di profondità. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, troviamo un sensore da 16 MP. Parlando poi di memorie, troviamo 6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage espandibili. Inoltre, è presente un a batteria da 4500 mAh che supporta il Quick Charge 3.0. Inclusi NFC e jack per le cuffie.

10 SE

Il più piccolo della gamma (si fa per dire) si presenta con un chipset MediaTek Helio P22, oltre ad un display LCD HD+ da 6.52″, sempre con un drop notch dove è alloggiata la selfie camera da 8 MP. Per la fotocamera posteriore, troviamo un modulo triplo da 48 + 5 + 2 MP con grandangolare e macro. Se guardiamo alla batteria, ne troviamo una da 4000 mAh con ricarica a 15W. Per le memorie, c'è un solo taglio da 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili.

TCL 10 Plus e SE – Prezzo e disponibilità

I nuovi 10 Plus e SE sono ufficiali da oggi in Russia, ma non ci sono ancora notizie in merito al prezzo e alla disponibilità. Potenzialmente, questi due dispositivi potrebbero arrivare negli altri paesi europei e non è escluso che arrivino anche in Italia a completare la gamma TCL.

