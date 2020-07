Apre a Milano Spazio Lenovo, il primo concept store del brand in Europa

La compagnia tecnologica cinese ha annunciato oggi l'apertura di Spazio Lenovo, il primo concept store del brand in Europa. Situato a Milano in Corso Matteotti, il nuovo punto è progettato come un ecosistema di innovazione digitale e luogo di incontro per interagire con le tecnologie più recenti.

Spazio Lenovo è il primo concept store Lenovo in Europa

Il nuovo concept store sarà inaugurato a settembre e – come sottolineato in apertura – rappresenta un ecosistema culturale dedicato all'innovazione digitale, un ambiente in grado di offrire molteplici esperienze ed adattarsi in base alle esigenze degli utenti. Oltre allo store con postazioni dedicate alla tecnologia smart, Spazio Lenovo includerà diverse aree per eventi, workshop, briefing e incontri di business, spazi dedicati ai partner di Lenovo, Lounge e cafè, uno spazio di coworking.

Insomma, sarà una location in grado di offrire un'esperienza a tutto tondo, un luogo dove vivere in prima persona l'esperienza offerta dalla tecnologia del brand cinese, in un contesto vivace e stimolante che consentirà alle persone di informarsi sui nuovi trend, di scambiare idee, di imparare attraverso una piattaforma di formazione e partecipare ad eventi e talk.

“Spazio Lenovo dà vita alla visione Smarter Technology for All di Lenovo in un nuovo spazio fisico dove i visitatori possono entrare in contatto con la tecnologia e prendere visione di come l'IT può migliorare la vita delle persone e delle aziende, contribuendo a migliorare la società” dichiara Luca Rossi, Senior VP di Lenovo Group. “Siamo felici di aprire il primo Spazio Lenovo in Europa e di farlo a Milano. Più che mai, in questo momento di ripresa, le aziende sono chiamate a collaborare con le istituzioni e la società per instaurare un dialogo sulle nuove modalità di lavoro, apprendimento e interazione sociale, ed è nostra responsabilità contribuire a questo progresso”.

Per quanto riguarda la data di apertura del nuovo concept store di Milano, arriveranno maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

