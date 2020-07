Il soffione doccia intelligente di Xiaomi YouPin protegge dalle brutte sorprese

Nel corso dei mesi la compagnia di Lei Jun ci ha abituato ad una serie di soffioni economici, spesso proposti a prezzo stracciato. Stavolta Xiaomi YouPin alza il tiro, proponendo una soluzione leggermente più costosa, dettaglio che viene perdonato dal fatto che si tratta di un soffione doccia intelligente.

Il nuovo soffione doccia di Xiaomi YouPin regola automaticamente la temperatura: niente brutte sorprese al mattino!

Xiaomi YouPin è spesso un vero e proprio focolaio di accessori del brand e di compagnie di terze parti e anche stavolta la piattaforma ha colpito nel segno. Il soffione doccia “intelligente” è in grado di regolare automaticamente la temperatura dell'acqua e di mantenerla costante (in modo da evitare brutte sorprese).

Il dispositivo è realizzato in acciaio ed è dotato di una testa da 13 pollici, con fori da 0.3 mm e dotato di una nuova tecnologia brevetta in grado di restituire il flusso d'acqua ultra sottile e costante, anche a pressioni minori. Presente all'appello una valvola VERNET per il rilevamento rapido della temperatura, la quale garantisce un flusso d'acqua a 38°. Il filtro presente all'interno del soffione è una soluzione esclusiva e brevettata, in grado di rimuovere le impurità dell'acqua e proteggere la valvola dall'usura. Completa il pacchetto una tecnologia antibatterica agli ioni d'argento, disponibile solo per la versione Black.

Il nuovo soffione doccia intelligente lanciato su Xiaomi YouPin viene proposto a partire da 799 yuan (circa 98€ al cambio attuale), per la versione Silver. La variante avanzata – dotata del modulo per mantenere la temperatura costante – viene proposta a 1599 yuan, circa 197€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu