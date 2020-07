Smartisan, al di là degli smartphone sempre molto originali, è riuscita nel tempo a creare un'interfaccia proprietaria che ben si distingue dalle altre esistenti sul mercato. La Smartisan OS 7 infatti, si è distinta per la possibilità di ricreare ben 4 Home Screen con un'infinità di app da collocare al loro interno, feature migliorata nel tempo già dall'uscita del Nut Pro 2, che abbiamo recensito due anni fa. E ora anche la nuova versione della user interface pare perseguire questa via, seppur con miglioramenti non da poco.

Smartisan OS: la nuova interfaccia animata è pronta per Nut Pro 4

Presentata sul canale ufficiale WeChat del brand, la Smartisan OS (presumibilmente la versione 8) si distingue al primo sguardo, dato che la Home Screen è caratterizzata da animazioni che muovono i blocchi che ospitano le app già allo sblocco dello smartphone. La presentazione prosegue poi verso la Core feature dell'user interface, cioè quella della pagina iniziale multipla, attivabile semplicemente con uno zoom out tramite gesture. Sarà possibile inoltre creare più pagine per ogni Home Screen che creerete, in più potrete tenerle anche sotto chiave tramite autorizzazione via fingerprint o codice di sblocco.

Andando avanti alla scoperta dell'interfaccia Smartisan OS, notiamo che le gesture siano le protagoniste in questa nuova versione, in quanto grazie a determinati movimenti, si potrà gestire il multi-tasking, passare alla Dark Mode, cambiare tema e addirittura segnare le notifiche come già lette. Una vera e propria svolta.

Non mancano i widget nella pagina dedicata, il drag delle app da una Home Screen all'altra e la creazione di mini cartelle in uno dei blocchi che ospitano le applicazioni. Le stesse, o almeno quelle proprietarie, sono sempre animate. Non sappiamo se questa Smartisan OS debutterà con il prossimo Nut Pro 4, ma ad oggi resta la soluzione più plausibile. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

Se volete vedere poi come funzionano le gesture della nuova interfaccia, vi lasciamo il link in fonte (in cinese).

