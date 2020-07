Selpic P1: al via la campagna su Indiegogo per la stampante più piccola al mondo

Dopo l'anticipazione di giugno, torniamo a parlare di Selpic P1, la stampante più piccola al mondo. Il dispositivo è finalmente disponibile in crowdfunding su Indiegogo ed ha già raggiunto e superato il risultato prefissato dal brand (e manca ancora un mese circa al termine della campagna). Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire questo “piccolo” accessorio e tutte le sue caratteristiche, insieme al prezzo sulla piattaforma.

Selpic P1, la stampante più piccola al mondo, debutta su Indiegogo

La stampante portatile Selpic P1 – realizzata da Selpic INC – è a tutti gli effetti il dispositivo più piccolo di questa categoria. Si tratta di una soluzione grande quanto una penna, leggera (del peso di appena 92 grammi) e facilmente trasportabile. Grazie a Selpic P1 potrete stampare testi, loghi, meme, codici QR, codici a barre su una gran varietà di materiali, come carta, tessuto, pelle, legno e funziona anche su superfici irregolari o curve.

La mini stampante – ricordiamo, un dispositivo wireless a getto d'inchiostro, libero dall'ingombro di cavi – consente di stampare con una risoluzione di 600 x 600 DPI, adotta un inchiostro a base d'acqua ed è dotato di 300 ugelli con dimensione di 0.002″, ognuno in grado di espellere 18 milioni di gocce al secondo.

Presenti all'appello 8 colori in cartuccia: sia queste che lo stesso corpo della stampante sono realizzate in lega di alluminio e plastica riciclata, in modo da non impattare sull'ambiente. All'interno della mini stampante Selpic P1 trova spazio una batteria ai polimeri di litio da 7 volt, in grado di offrire fino a 3 ore di autonomia.

Per quanto riguarda il funzionamento basta installare l'app dedicato a bordo del proprio smartphone (o su PC/Mac), caricare l'immagine desiderata e premere il pulsante di stampa presente sulla penna. Volete saperne di più sulla stampante più piccola al mondo? Allora qui trovate la campagna dedicata su Indiegogo: le spedizioni partiranno da settembre 2020 mentre il prezzo al debutto è di 99$, circa 85€ al cambio. Ovviamente si tratta di una cifra dedicata ad un numero limitato di unità, quindi se siete interessati conviene affrettarvi.

Articolo sponsorizzato.

