Segway Ninebot è uno dei punti di riferimento nel settore della mobilità grazie ai suoi monopattini, scooter elettrici e recentemente anche un go kart. L'ultimo arrivato da parte del produttore però, ha un target diverso ma sicuramente molto chiaro: infatti, è stato lanciato il primo Ninebot E8 Kids, il monopattino elettrico pensato per i bambini.

Ninebot E8 Kids: il monopattino elettrico per bambini leggero e sicuro da usare

Andando a vedere più nel dettaglio il “piccolo” della casa partner di Xiaomi, notiamo che il Ninebot E8 Kids ha le linee dei suoi fratelli maggiori, ma è sia nei colori che nelle caratteristiche un prodotto pensato esclusivamente per i bambini. Esso infatti è molto leggero, pesa solo 8 kg e può reggere un peso fino ai 50 kg. La distanza da terra è di 10 cm, il che lo rende stabile e maneggevole. Il manubrio inoltre è leggermente inclinato nella parte superiore per aggiungere ergonomicità. Le impugnature sono poi di materiale TPR morbido così da agevolare la presa. L'acceleratore è pensato per garantire una velocità sicura e gestibile senza problemi.

Il monopattino elettrico per bambini E8 Kids inoltre è dotato di una modalità che non comporta l'uso dell'elettricità in modo da permettere ai giovani guidatori di gestire come vogliono la corsa. Ovviamente, c'è anche una modalità completamente elettrica. Per quanto riguarda l'alimentazione del dispositivo, il Ninebot ha un motore hub senza spazzole da 130 W. La stessa alimentazione poi è dotata di protezione dalla scarica eccessiva, dal sovraccarico e dai corto-circuiti. L'autonomia del monopattino è di 10 km in modalità full electric, raggiungendo la velocità massima di 14 km/h. In guida assistita invece siamo sui 3 km/h.

Il Ninebot E8 Kids è infine pieghevole, potendo essere piegato con un semplice click. In più le ruote sono in gomma ad alta elasticità e non necessitano di essere gonfiate. Non ci sono luci anteriori o posteriori, ma troviamo sul retro sticker 3M per la visibilità notturna.

Il nuovo monopattino elettrico per bambini del partner di Xiaomi è stato avvistato su Banggood al prezzo di 303.58€, ma non ha ancora la possibilità di essere acquistato, ma vi lasciamo comunque il link sotto per acquistarlo appena sarà in stock.

