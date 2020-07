Sconti estivi di Xiaomi su Mi.com grazie al nostro Coupon Esclusivo

Questa settimana è GizChina.it festeggia il suo settimo compleanno e per l'occasione abbiamo dato il via all'evento della GizWeek 2020 (qui trovate il programma completo), un'iniziativa fatta di ospiti, regali, sconti ed offerte. Quale modo migliore per ringraziarvi di tutto il supporto che ci date ogni giorno? Quest'oggi – 15 luglio – abbiamo seguito l'evento di Xiaomi in diretta, commendando il lancio della vagonata di prodotti annunciati (tra accessori, monopattini e Redmi) con alcuni ospiti d'eccezione. I festeggiamenti non finiscono qui ma si spostano sullo store ufficiale di Xiaomi, dove potrete avere un assaggio degli sconti estivi del brand grazie al nostro Coupon Esclusivo, valido per una settimana.

Come utilizzare il nostro Coupon Esclusivo sullo store ufficiale di Xiaomi: gli sconti estivi arrivano oggi!

Anche se la nostra live con Xiaomi è giunta al termine, le offerte non finiscono di certo! Per tutta la settimana sarà possibile utilizzare il Coupon Esclusivo – augurigizchina7 – sullo store ufficiale di Xiaomi, in modo da ottenere uno sconto del valore di 15€ per i tuoi acquisti. Il codice è valido solo sugli ordini superiori ai 69€ (anche composti da più prodotti, ovviamente) e potrà essere utilizzato esclusivamente su Mi.com, punto di riferimento italiano ufficiale per gli acquisti in salsa Xiaomi.

Quindi, riepilogando, potrete risparmiare 15€ semplicemente inserendo il Coupon Esclusivo augurigizchina7 prima di procedere all'acquisto, nell'apposito campo dedicato ai Coupon. Per dare un'occhiata allo store ufficiale e scoprire tutti i prodotti disponibili, qui trovate la pagina dedicata.

Volete un assaggio? Grazie al nostro Coupon Esclusivo Redmi 9 scende a 134.9€, mentre la Mi LED TV 4A da 32″ potrà essere acquistata a 184.9€. Cercante un entry level affidabile? Redmi 8 a 94€ potrebbe essere la soluzione giusta, mentre gli appassionati dei prodotti del brand cinese troveranno pane per i loro denti con Mi Induction Coocker a 64.9€ e Mi Air Purifier 3H a 184.9€. Per queste e altre offerte – come anticipato poco sopra – vi rimandiamo alla pagina dedicata. Non dimenticate di utilizzare il codice augurigizchina7 al momento dell'acquisto!

Non prendere impegni per le ore 12 del 16 luglio, commenteremo in compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e sopratutto uno sconto di 100€ su tutto lo store. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI