Samsung Galaxy Note 20: scarica gli sfondi ufficiali per qualsiasi Android

Avete uno smartphone cinese ma gli wallpaper a disposizione non vi soddisfano? Fra pochi giorni si terrà la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Note 20, ma sono già stati fatti circolare in rete gli sfondi ufficiali. Il canonico top di gamma della seconda metà dell'anno della casa coreana sta per arrivare e, con esso, le nuove immagini per abbellire lo schermo.

Il leaker di settore Ishan Agarwal ha ben pensato di dare in pasto al grande pubblico gli sfondi ufficiali di Galaxy Note 20 con un post su Twitter.

The Samsung Galaxy Note20 Series Wallpapers! I have uploaded the uncompressed version on Twitter but still giving the Google Drive Link.

Please credit if you share further! #Samsung #GalaxyNote20 #GalaxyNote20Ultra #GalaxyNote20Series

[1/2]

Gdrive: https://t.co/MWGJHhNAjG pic.twitter.com/Yy1FGC95Ru

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 24, 2020