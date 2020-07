Dopo la prima ondata di promozioni con l'iniziativa Summer Sales, i saldi estivi di Honor continuano fino al 31 luglio con tutta una serie di sconti e Coupon dedicati ad alcuni dei prodotti più iconici del brand cinese.

Nella pagina dedicata ai saldi estivi del brand trovate tutta una serie di prodotti della compagnia cinese a prezzo scontato. Tra questi è impossibile non citare il MagicBook 14 a 599.90€, accompagnato da uno degli accessori dell'azienda: potrete scegliere tra le cuffie Magic EarBuds, Magic Watch ed altri. Se puntate ad uno smartwatch, il modello Magic Watch 2 46/42 mm è disponibile in accoppiata con cuffie (o speaker) e cinturino: ovviamente il bundle viene proposto a prezzo scontato.

Per gli amanti dei codici sconto, i saldi estivi di Honor offrono un'ottima scelta, risparmiando su alcuni modelli del brand.

con il Coupon AJULY30OFFH20PRO riceverete 30€ di sconto su Honor 20 Pro;

riceverete 30€ di sconto su Honor 20 Pro; con il Coupon AJULY20OFFH20 riceverete 20€ di sconto su Honor 20;

riceverete 20€ di sconto su Honor 20; con il Coupon AJULY30OFFH9XPRO riceverete 30€ di sconto su Honor 9X Pro HMS;

riceverete 30€ di sconto su Honor 9X Pro HMS; con il Coupon AJULY20OFFH9A riceverete 20€ di sconto su Honor 9A.

Come anticipato in apertura, sconti e promozioni saranno disponibili fino al 31 luglio, tramite lo store ufficiale del brand. Per dare un'occhiata a tutte le offerte, qui trovate la pagina dedicata su HiHonor.

