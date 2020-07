ROG Phone 3: disponibile il tool di sblocco bootloader e il codice sorgente del kernel

Insieme al primo aggiornamento dedicato al suo nuovo gaming phone, ASUS ha pubblicato anche un paio di chicche dedicate agli appassionati di modding. L'azienda ha reso disponibile il tool di sblocco del bootloader di ROG Phone 3 insieme al codice sorgente del kernel sia per la versione internazionale che per quella dedicata al mercato asiatico.

Ovviamente, per tutti gli appassionati che hanno deciso di mettere le mani sul nuovo ROG Phone 3, ricordiamo che anche utilizzando il tool di blocco del bootloader ufficiale, comunque si tratta di una procedura che invalida la garanzia e disabilita i successivi aggiornamenti tramite OTA. In basso trovate il link al download del tool.

Insieme a quest'utile strumento, ASUS ha pubblicato anche il codice sorgente del kernel dl suo nuovo smartphone da gaming. In questo modo ha aperto le porte a ROM personalizzate, custom kernel, TWRP, Mod e chi più ne ha più ne metta. Qui trovate il codice del kernel, un file unico valido sia per il modello cinese che quello internazionale. Ciliegina sulla torta, l'azienda ha pubblicato anche i vari pacchetti firmware direttamente sul sito ufficiale (li trovate qui), utili per riportate il sistema operativo alla versione di fabbrica.

