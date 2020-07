ROG Phone 3 sul podio di DxOMark: audio perfetto ma non batte Xiaomi Mi 10 Pro

Solo poche ore fa ASUS ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone da gaming, una vera e propria bestia mossa dallo Snapdragon 865+ e che alza il livello rispetto al suo predecessore (recensito qui). A distanza di pochissimo dall'evento, il ROG Phone 3 è stato protagonista di una panoramica audio dal punto di vista di DxOMark: il flagship si è comportato in modo egregio, conquistando di diritto la seconda posizione della classifica della piattaforma.

ROG Phone 3 debutta al secondo posto della classifica audio di DxOMark, dopo Xiaomi Mi 10 Pro

Il nuovo modello da gaming targato ASUS si è posizionato dopo lo Xiaomi Mi 10 Pro, con un punteggio di 75. Quest'ultimo è suddiviso in 75 e 74, rispettivamente per riproduzione audio e registrazione. ROG Phone 3 è passato al vaglio di DxOMark dal punto di vista audio, sia per quanto riguarda la riproduzione tramite i potenti speaker integrati, sia lato registrazione, sfruttando i microfoni presenti a bordo.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il dispositivo da gaming adotta due altoparlanti frontali con tecnologia audio Dirac ed integra 4 microfoni, per una registrazione 3D. In merito alla riproduzione audio, ROG Phone 3 alza il livello rispetto al predecessore, piazzandosi tra i migliori smartphone testati da DxOMark. Il suono offre un ottimo bilanciamento complessivo, in accoppiata con un volume più che adeguato.

Insomma, se cercate un flagship che sappia restituire parecchio lato audio (sia in termini di riproduzione che di registrazione), allora ROG Phone 3 potrebbe fare al caso vostro. Per dare un'occhiata al giudizio completo e dettagliato del team di DxOMark, in fonte trovate il link alla pagina dedicata.

