ROG Phone 3: in regalo le cuffie ROG Cetra per i preorder

In tanti attendono con trepidazione l'annuncio di ROG Phone 3, la cui presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 22 luglio. Lo smartphone alzerà l'asticella del gaming mobile, offrendo un terminale all'avanguardia. A partire dallo Snapdragon 865+, la cui potenza maggiorata alimenterà la dotazione hardware del nuovo top di gamma taiwanese. Le specifiche tecniche le sappiamo già e sono piuttosto invitanti: se ciò non bastasse, ASUS ha in mente una promozione che coinvolge le ROG Cetra.

I preorder di ROG Phone 3 vi regaleranno le cuffie ROG Cetra

Chi non le conoscesse, le ROG Cetra sono cuffie cablate via USB Type-C, quindi collegabili a tutti i dispositivi compatibili. Al suo interno sono contenuti driver da 10 mm con modalità Ambient per ascoltare i suoni attorno a noi, oltre ad essere dotate di tecnologia con cancellazione attiva del rumore.

Se si rientrerà fra i primi 200 acquirenti di ROG Phone 3 le si riceveranno in omaggio, a supporto del comparto multimediale dello smartphone. Il loro prezzo di listino ammonta a 99€, mentre lo street price è di circa 79€.

Se foste interessati, potrete acquistare ROG Phone 3 direttamente dallo store ufficiale. Vi ricordiamo il link per lo streaming video dell'evento su YouTube, che si terrà alle ore 17:00 italiane:

