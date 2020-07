ROG Phone 3 riceve il primo aggiornamento con Google Lens, la modalità Outdoor ed altro

La scorsa settimana ASUS ha lanciato il nuovo ROG Phone 3, smartphone da gaming che rinnova l'esperienza del suo precedessore (qui trovate la nostra recensione), offrendo ancora più potenza. Il dispositivo è perfino in grado di spingersi fino ai 160 Hz, anche se si tratta di una feature sperimentale da abilitare con ADB. Insomma, il nuovo arrivato si preannuncia decisamente interessante sotto molteplici punti di vista. E ora il flagship sta ricevendo il suo primo aggiornamento, con il supporto a Google Lens ed altre novità.

ROG Phone 3 si aggiorna a pochi giorni dal debutto: ecco le novità

L'aggiornamento dedicato a ROG Phone 3 porta il firmware alla versione 17.0823.2007.25 ed arriva con un peso di circa 210 MB. Tra le novità implementate, la fotocamera del flagship da gaming si arricchisce con la scorciatoia dedicata a Google Lens; inoltre viene introdotta la possibilità di effettuare uno screenshot con tre dita e sono stati risolti alcuni bug relativi gli AirTrigger e la connettività Bluetooth. A proposito degli AirTrigger, ora questo possono essere utilizzati per attivare le macro.

Altro dettaglio importante è l'introduzione della modalità Outdoor, disponibile nelle impostazioni relative all'audio. Si tratta di una modalità in grado di migliorare il volume, in modo da facilitare l'ascolto in ambienti aperti (e rumorosi).

