ROG Phone 3: ecco tutti i nuovi accessori da gaming

Tra i modelli pensati per il gaming, ASUS ROG Phone 3 è sicuramente lo smartphone più atteso. Alla sua scheda tecnica finora rivelata, a far gola gli utenti si aggregano i nuovi accessori pensati proprio per rinnovare la categoria, che avrà anche quest'anno un controller Kunai dedicato e tante altre chicche di livello.

ROG Phone 3, ecco tutti i nuovi accessori: torna il controller Kunai

Non è di certo una novità che la serie ROG Phone si arricchisca di accessori pensati prettamente per lo smartphone da gaming. Già con ROG Phone 2 avevamo potuto assistere all'arrivo del controller Kunai estensibile ed utilizzabile a distanza, ma anche del doppio display TwinView Dock e della ventola di raffreddamento. I nuovi della versione 3 saranno sì un aggiornamento di quelli già esistenti, ma miglioreranno ancor di più l'esperienza di gioco.

Infatti, se guardiamo già al Kunai, esso migliora in ergonomia e stile, adattandosi al restyling attuato proprio per la linea ROG. La chicca vera potrebbe essere poi la nuova cover lightning, dato che pare essere dotata di LED attivi, in stile display AniMe Matrix display dello Zephyrus G14, ed è sicuramente più minimale di quella dello scorso anno.

Passando poi alla TwinView Dock III, essa pare non avere grandi differenze con la precedente, se non nel refresh rate che potrebbe essere da 120 Hz (o 144 Hz per pareggiare il display del ROG Phone 3). Infine, anche la AeroActive Cooler si rinnova diventando più ergonomica, fornendo il mini-jack da 3.5 mm e l'ingresso USB Type-C.

A dirla tutta, mai come quest'anno, sia lo stesso ROG Phone 3 sia i suoi accessori non fanno altro che aumentare l'hype per la sua uscita, dato che si preannuncerà uno smartphone davvero completo nel contesto gaming. Sempre che Lenovo Legion non ci faccia ricredere.

