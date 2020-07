RedmiBook 16 ufficiale con processori Intel Core di 10th Gen

A fine maggio la costola di Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese i nuovi RedmiBook 13, 14 e 16 equipaggiati con processori AMD Ryzen Serie 4000. E ora, come preannunciato nei giorni scorsi, il modello maggiore del trio è pronto al debutto anche in versione Intel: andiamo a dare un'occhiata a design, specifiche, caratteristiche e prezzo di vendita.

RedmiBook 16 Intel 10th Gen ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Com'è facile intuire anche guardando le immagini, la nuova versione di RedmiBook 16 presenta lo stesso design già visto in precedenza. Il terminale è dotato di un ampio pannello da 16.1″ con cornici ottimizzate e dello spessore di appena 3.26 mm. Il rapporto superficie/schermo è del 90% e il corpo del dispositivo presenta dimensioni e peso di un modello da 15″. La scocca è realizzata in metallo e non sono presenti novità evidenti dal punto di vista estetico.

Hardware e batteria

I veri cambiamenti di RedmiBook 16 sono nascosti sotto la superficie. Il dispositivo, infatti, arriva con a bordo processori Intel Core di decima generazione, realizzati a 10 nm e dotati di una configurazione quad-core (con 8 thread). La parte grafica è affidata alla scheda NVIDIA MX350, con 2 GB di memoria GDDR5. A proposito di memoria, la RAM viene aggiornata rispetto al modello AMD: si passa a da una configurazione DDR4-3200 a DDR4-2666.

Anche il sistema di raffreddamento è stato migliorato, in modo da poter tenere a bada i bollenti spiriti del processore.

RedmiBook 16 Intel – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di RedmiBook 16 parte da 4.999 yuan – circa 631€ al cambio – per la versione mossa dall'Intel Core i5-1035G1, con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Per il modello maggiorato, ossia dotato del processore i7-1065G7 (sempre nella configurazione da 16/512 GB), il prezzo sale a 5.699 yuan, circa 720€.

