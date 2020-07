La costola di Xiaomi ha lanciato la nuova versione del suo terminale da 16″, in salsa Intel. Le novità non finiscono qui e arriva anche RedmiBook 14 II, che ricalca quanto visto con il fratello maggiore, introducendo a bordo gli stessi processori di decima generazione. Ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità in patria.

RedmiBook 14 II ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design, caratteristiche e connettività

In termini di design, RedmiBook 14 II ricalca quanto visto con la sua controparte equipaggiata con AMD (presentata a fine maggio). Il display è un'unità da 14″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con 100% sRGB e luminosità a 250/300 nit; il corpo è realizzato in metallo, con un look premium. Ciò non va di certo ad impattare su dimensioni e peso (appena 1.3 kg), che rendono il terminale perfetto per lavorare in mobilità.

Presente il supporto Wi-Fi Dual Band 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.1, una porta USB 3.1, una porta USB 2.0, due ingressi USB Type-C e uno HDMI 1.4. Non manca il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie, mentre la parte audio è affidata a due speaker da 2W.

Hardware e batteria

Come anticipato in apertura, il cuore del terminale è rappresentato dalle medesime soluzioni del fratello maggiore da 16″. RedmiBook 14 II, infatti, è disponibile sia con processore Intel Core i5-1035G1 che con i7-1065G7, entrambi con grafica NVIDIA MX350; ad accompagnare i due processori di decima generazione troviamo 8/16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

L'autonomia è affidata ad una batteria da 40 Wh con ricarica rapida da 65W, in grado di caricare il 50% in appena 28 minuti (a notebook spento). Il dispositivo arriva con Windows 10 Home.

RedmiBook 14 II ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di RedmiBook 14 II è di 4.699 yuan (circa 593€) per la versione con i5, 8 GB di RAM e 512 GB di storage. Il modello sempre con i5 ma dotato di 16 GB di RAM viene proposto a 4.999 yuan, circa 631€ al cambio attuale. La lineup si conclude con le due varianti equipaggiate con i7, 8/16 GB di RAM e 512 GB di storage, disponibili a 5.399 e 5.699 yuan, circa 682 e 719€ al cambio. I vari modelli saranno in vendita in patria a partire dal 15 luglio.

