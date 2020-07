Redmi Watch in arrivo ad agosto con un nuovo Redmi con Dimensity

Il noto leaker cinese DigitalChatStation continua a rivelare dettagli in merito al “futuro” della costola di Xiaomi, stavolta puntando il dito in direzione di Redmi Watch. Il primo smartphone del brand dovrebbe debuttare nel corso del mese di agosto, insieme ad uno Redmi inedito equipaggiato con un SoC MediaTek Dimensity. Di quale smartphone si tratterà?

Redmi Watch vicinissimo al lancio, secondo questo leak

Era da novembre che non arrivavano “notizie” sul primo smartwatch a marchio Redmi. In quell'occasione era stato proprio Lu Weibing – CEO del brand – a stuzzicare gli appassionati; da allora n'è passata di acqua sotto i ponti, ma di Redmi Watch nemmeno l'ombra. Le cose potrebbero cambiare molto presto, secondo DigitalChatStation, un leaker cinese tra i più affidabili sulla piazza.

Secondo quanto riportato sul social cinese Weibo dallo stesso leaker, nel corso del mese di agosto Redmi dovrebbe presentare un nuovo modello equipaggiato con un chipset MediaTek Dimensity. Purtroppo non viene fatta menzione del nome del dispositivo ma i candidati papabili sono due (almeno secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni): da un lato abbiamo Redmi K30 Ultra, che dovrebbe avere dalla sua il Dimensity 1000+; dall'altro, il Redmi Note 10, avvistato di recente su AI Benchmark con Dimensity 820 5G. Quale dei due dispositivi verrà lanciato ad agosto?

Che si tratti di uno dei due, di entrambi o di un modello mai avvistato prima, sembra che ci saranno anche novità per chi è in attesa di Redmi Watch. Purtroppo il leaker non si sbilancia su design e specifiche, per questo restiamo in attesa di ulteriori novità.

