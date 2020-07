Redmi Smart TV MAX 98″ raggiunge un importante traguardo nelle vendite

Qualche settimana fa ci siamo interessati ad una nuova TV di Redmi, per la precisione la Redmi Smart TV MAX 98″. Questa ha saputo sicuramente catturare l'attenzione del pubblico, ovviamente per le dimensioni e per i metodi che il brand ha studiato per l'installazione. Si tratta di un prodotto, infatti, non troppo maneggevole, che può necessitare dell'utilizzo di una vera e propria gru per essere installato a casa vostra. Quante persone avranno deciso, dunque, di acquistarlo?

Redmi spinge il mercato delle Smart TV

Dando un'occhiata ai numeri, pare che diversi utenti abbiano creduto nel progetto. Secondo le ultime informazioni ufficiali, infatti, Redmi Smart TV MAX 98″ ha venduto 1.500 unità dalla sua uscita sul mercato. Si tratta di un dato davvero impressionante, soprattutto perché prima dell'arrivo di questo prodotto le TV di questo tipo, con un tale polliciaggio, avevano un mercato praticamente nullo. Che Redmi abbia effettivamente dato una sferzata al mercato dei televisori di grosse dimensioni?

Vi ricordiamo che oltre a questo importante traguardo, Redmi ha guadagnato non poco dalla vendita di queste unità. Ognuna di esse costa 20.000 yuan, dunque circa 2.510 euro al cambio attuale. Per questa cifra, quindi, avrete a disposizione un display LCD con risoluzione in 4K e supporto all'HDR.

