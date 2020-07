Redmi Prime in arrivo in India: di che modello si tratterà?

Xiaomi sta continuando a vendere bene in India, nonostante governo e autorità si stiano dimostrano contrarie alla presenza cinese. Il clima non è dei migliori, come dimostra il ban a varie app di Xiaomi e non solo. Ma questo non frenerà la società, Redmi compresa, a presentare nuovi prodotti per consolidare l'apprezzamento ricevuto dalla community. A tal proposito, è in corso di preparazione il lancio ufficiale di un nuovo modello apparentemente inedito sotto il nome di Redmi Prime.

Redmi Prime, nuovo smartphone per l'India, che si tratti di Redmi 9?

Dico “apparentemente” perché, stando a quanto si dice in rete, dietro il nome di Redmi Prime in realtà si nasconderebbe uno smartphone già esistente. Non è ancora ben chiaro di quale si tratterà, ma si vocifera che sarà uno fra i due Redmi 9 e 9A presentati nel resto del mondo. L'intento sarebbe quello di proporre un nuovo modello attorno alla fascia di prezzo delle 10.000 rupie, pari a circa 115€.

Anche se le specifiche sono perlopiù note (trattandosi di un rebrand), Redmi Prime avrà due caratteristiche chiave: display con notch a goccia e rispettabili prestazioni in game. La denominazione “Prime” non è del tutto inedita: era il 2015 quando Xiaomi presentava Note Prime e Note 2 Prime. Non è neanche la prima volta che all'India viene riservato un trattamento speciale: non a caso Redmi Note 9 Pro Max è disponibile soltanto nel paese.

