Redmi Note 9S e 9 Pro ricevono l’aggiornamento di luglio | Download

Seppur molto simili fra loro, Redmi Note 9S e Note 9 Pro sono stati commercializzati negli stessi paesi, Italia compresa. Adesso i due smartphone stanno ricevendo un nuovo aggiornamento. No, ancora niente da fare per la MIUI 12: per quella ci sarà da attendere ancora. Entrambi dotati di Snapdragon 720G, di un display da 6.67″ Full HD+ e di dimensioni equivalenti, a cambiare sono unicamente i tagli di memoria ed il sensore primario della quad camera.

Un nuovo aggiornamento software giunge su Redmi Note 9S e Note 9 Pro

Attualmente sia Redmi Note 9S che Note 9 Pro hanno un software basato su MIUI 11 ed Android 10. La MIUI 12 è in lavorazione e sta per arrivare: nel frattempo, è in fase di roll-out il nuovo aggiornamento che introduce le patch di luglio per la sicurezza. Nel caso di Note 9S, la release in arrivo è la MIUI 11.0.10.0 Global, con un peso di 198 MB, mentre per gli utenti europei c'è la MIUI 11.0.4.0 EEA da 420 MB.

Scarica la MIUI 11.0.10.0 Global per Redmi Note 9S

Scarica la MIUI 11.0.4.0 EEA per Redmi Note 9S

Per quanto riguarda Redmi Note 9 Pro, si tratta dello stesso aggiornamento. La release è la MIUI 11.0.4.0 EEA da 413 MB e riguarda noi utenti europei.

Scarica la MIUI 11.0.4.0 EEA per Redmi Note 9 Pro

