Redmi Note 9 si aggiorna alla MIUI 12 Global | Download

La serie Redmi Note 9 si è ramificata sotto diverse sfaccettature, fra Note 9, Note 9S, Note 9 Pro e Note 9 Pro Max. In precedenza l'azienda aveva rassicurato i possessori del modello standard in merito all'aggiornamento a MIUI 12 ed Android 11. Se per il prossimo major update Android ci vorrà ancora tempo, per la nuova MIUI ci sono ottime novità. La MIUI 12 Global è finalmente in fase di rilascio, portando con sé tutte le novità introdotte.

È tempo di MIUI 12 Global anche per Redmi Note 9

Essendo stato commercializzato da poco, Redmi Note 9 (venduto come Redmi 10X 4G in Cina) fa parte dei dispositivi che stanno ricevendo ufficialmente la MIUI 12. È da specificare che la ROM di cui vi stiamo parlando è la MIUI 12 Global Beta Stable su base Android 10, ovvero quel gradino intermedio fra release beta e stabili. La release è la MIUI 12.0.2.0 ed è stata rilasciata via OTA ad un numero limitato di utenti, almeno per il momento.

Le novità portate dalla MIUI 12 sono diverse e le trovate illustrate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale di rilascio. Come tutte le ROM del genere, potete effettuare l'installazione passando per la modalità recovery. Lo staff di GizChina non si ritiene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione.

Scarica la MIUI 12.0.2.0.QJOMIXM per Redmi Note 9

