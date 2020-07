Redmi Note 8/Note 8T: niente Android 10? Pixys OS può essere la soluzione

Osservando il mercato degli smartphone in dettaglio, notiamo come non tutti abbiano già ricevuto l'aggiornamento ad Android 10. Sembra, infatti, che alcuni modelli, anche abbastana recenti, non siano ancora stati inclusi in questo progetto, proprio mentre Google è al lavoro già su Android 11. Xiaomi, in particolare, sembra non voler accelerare più di tanto con Redmi Note 8 e Note 8T. Pochi giorni fa, infatti, era stato rilasciato questo update ma, poche ore dopo, tutto è stato rimandato a data da destinarsi. Al momento, dunque, non vi resta che provare una ROM alternativa, ovvero Pixys OS, basata proprio su Android 10.

Pixys OS necessita di TWRP

Dando un'occhiata sul web, abbiamo trovato una possibile soluzione per portare Android 10 su Redmi Note 8 e Note 8T. Sembra, infatti, che sia stata creata una versione della Pixys OS in grado di poter funzionare perfettamente su questi due smartphone, ma l'installazione non è proprio alla portata di tutti. Si tratta, infatti, di dover eseguire le solite operazioni necessarie al cambio di ROM, quindi procedendo con lo sblocco del bootloader e con l'installazione di una TWRP. Cliccando su questo link, o qui sotto nelle fonti, avrete modo di accedere alla pagina ufficiale nel quale vengono spiegate tutte le varie fasi d'installazione.

Non abbiamo avuto modo di provare questa ROM, dunque non ci riteniamo responsabili di eventuali malfunzionamenti dello smartphone. Nel caso in cui qualcuno fosse interessato a provare tale metodo, comunque, può commentare qui sotto fornendoci un feedback a riguardo.

