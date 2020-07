Redmi Note 7 riceve la MIUI 12 China Stable | Download

Xiaomi sta rilasciando la nuova ondata di aggiornamenti alla MIUI 12 China Stable, in cui rientra anche Redmi Note 7. Giusto qualche ora fa vi abbiamo parlato di come la sua versione Global sia giunta sull'ottavo modello. Ci vorrà ancora tempo prima di averla anche sulla serie 7, da poco aggiornatasi alla MIUI 11 Global Stable. Nel frattempo, gli utenti asiatici (e i più smaniosi e smanettoni occidentali) possono beneficiare delle novità introdotte con la MIUI 12 in veste ufficiale.

La MIUI 12 China Stable giunge ufficialmente su Redmi Note 7

Le novità della MIUI 12 ricoprono vari aspetti, a partire da quello estetico, con l'aggiunta di nuove animazioni ed un occhio alla loro fluidità. Lo stile minimal della UI è stato migliorato, oltre all'aggiunta della certificazione TÜV Rheinland e migliorie a multitasking, chiamate e settore salutistico. A migliorare è anche il comparto privacy, mentre fra le aggiunte troviamo il ridisegnato Control Center per la gestione di scorciatoie e widgets vari. Per non parlare dei bellissimi Super Wallpaper, con cui arricchire l'esperienza grafica di tutti i giorni.

Qua di seguito potete trovare il link per eseguire il download. Come in tutti i casi, l'installazione andrà effettuata agendo tramite custom recovery TWRP, non prima di aver compiuto lo sblocco del bootloader. Lo staff di GizChina non si assume alcuna responsabilità in caso di malfunzionamenti eventuali.

Scarica la MIUI 12.0.1.0 per Redmi Note 7

