Redmi Note 7/7S riceve Android 10 con MIUI 11 Global/EEA Stable | Download

Buone notizie per tutti i possessori di Redmi Note 7/7S: l'aggiornamento ad Android 10 sta iniziando la sua fase di roll-out. Si ipotizzava che il suo debutto potesse avvenire durante il mese di luglio, ma evidentemente i rumors che lo davano prima erano fondati. Come dichiarato dai moderatori del forum Xiaomi: “buone notizie a breve, tutto ciò che posso dire è che manca poco“.

Aggiornamento 29/07: l'aggiornamento prende forma anche in versione EEA Stabile. Trovate il link a fine articolo.

L'aggiornamento ad Android 10 inizia il suo debutto su Redmi Note 7/7S

E così è stato, visto il rilascio dell'ultimo aggiornamento alla MIUI 11 China Stable, per l'esattezza la versione V11.0.2.0.QFGCNXM. Questo conferma i lavori portati avanti da Xiaomi, con l'aggiornamento ad Android 10 che è stato rilasciato anche su Redmi 7, 7A, Note 8, Note 7 Pro e Xiaomi Mi Note 10.

Adesso è il turno di Note 7/7S: alcuni possessori hanno segnalato il roll-out dell'aggiornamento ad Android 10. Niente da fare, invece, per la MIUI 12: per la nuova versione della UI proprietaria bisognerà ancora attendere. In questo caso, il suo debutto è effettivamente atteso per il mese di luglio, salvo complicazioni tecniche.

Nel caso non voleste per forza attendere che Android 10 arrivi nella MIUI Global Stable, potete scaricare la ROM ed effettuare l'installazione tramite modalità recovery. Tuttavia, lo staff di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi.

Aggiornamento 29/07

Dopo la versione cinese, adesso anche la MIUI 11 Global ed EEA con Android 10 fa il suo debutto su Redmi Note 7/7S. Per l'installazione vale quanto detto sopra.

