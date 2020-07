Redmi Note 5 Pro riceve la prima ROM con Android 11 | Download

Ebbene sì, non avete letto male: Redmi Note 5 Pro può adesso vantare la sua prima ROM con Android 11. Lanciato nei primi mesi del 2018, lo smartphone fece il suo debutto sul mercato con un software basato su Android 7 Nougat e relativa MIUI. È alimentato dallo Snapdragon 636, non proprio la soluzione hardware più all'avanguardia, e difficilmente si aggiornerà come gli ultimi modelli. Nel corso dei mesi è stato aggiornato ad Android 9 Pie, ma qua si fermerà, senza ricevere Android 10 ma soprattutto l'ultima declinazione dell'OS di Google.

Android 11 fa il suo debutto su Redmi Note 5 Pro, grazie alle custom ROM

Il mondo del modding è intervenuto, prendendo Redmi Note 5 Pro e dandogli nuova linfa vitale creando una custom ROM basata su Android 11. Di ROM con Android 10 ce ne sono già diverse, mentre l'undicesima versione fa adesso il suo debutto. Vediamo la mod all'azione nel video di Tecnobuzznet, nel quale possiamo vedere come Redmi Note 5 Pro si comporti molto bene e senza problemi vistosi.

La build in questione è basata sull'ultima versione di Android 11 Beta 2, comprensiva delle patch di sicurezza di luglio 2020. Per il momento, questa è disponibile unicamente per la coppia di top di gamma composta da Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. La scelta di crearne una controparte per Redmi Note 5 Pro è senz'altro derivante dal successo riscosso dal modello, venduto a decine di milioni di unità in tutto il mondo.

Se foste curiosi di provarla, potete scaricare la ROM con Android 11 per Note 5 Pro dal seguente link. Per l'installazione sarà necessario aver effettuato lo sblocco del bootloader ed il flashing tramite custom recovery TWRP.

Scarica Android 11 per Redmi Note 5 Pro

