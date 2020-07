Redmi Note 4 si aggiorna ad Android 10 con la Pixel Experience

Lanciato nell'ormai “lontano” 2017, Redmi Note 4 non farà parte degli smartphone che riceveranno l'aggiornamento ad Android 10. Il suo debutto è avvenuto con a bordo Android 6 Marshmallow, si è aggiornato ad Android 7 Nougat con la MIUI 11 e qui si è fermato, almeno a livello ufficiale. A questo punto interviene il mondo del modding, nella fattispecie il progetto Pixel Experience, con la tanto apprezzata custom ROM.

La Pixel Experience porta l'aggiornamento ad Android 10 su Redmi Note 4

Recentemente la Pixel Experience è stata espansa a diversi modelli Xiaomi e Redmi, come nel caso di Mi 9, Mi 8, 5, Mi 5S, Mi MIX e così via. A questi si aggiunge adesso Redmi Note 4, uno dei mid-range maggiormente di successo degli scorsi anni, quindi per la gioia di tutti i suoi possessori più smanettoni. Anche perché la Pixel Experience è uno dei pochi metodi (non ufficiali) per poter saggiare l'esperienza dettata da Android 10. Questo vale anche per Redmi Note 4X, equivalente a Note 4 con chipset Snapdragon 625.

Come sempre, vi ricordiamo che per l'installazione di una custom ROM è necessario lo sblocco del bootloader. Dopodiché dovrete necessariamente installare una custom recovery come la TWRP, con la quale poter flashare la custom ROM in questione.

Scarica la Pixel Experience per Redmi Note 4

