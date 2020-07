Redmi Note 10 avvistato su AI Benchmark con Dimensity 820

La serie 9 continua a ricevere nuove aggiunte – come il nuovo trittico di low budget presentato in Italia – eppure già si pensa al prossimo Redmi Note 10. Già nelle scorse settimane si vociferava in merito alla presenza del SoC MediaTek Dimensity 820 e ora sembra arrivare un'ennesima “conferma” da parte di AI Benchmark.

Redmi Note 10 torna a far parlare di sé, stavolta grazie ad AI Benchmark

Per quanto riguarda le indiscrezioni che abbiamo citato, sappiamo tutti com'è finita. La costola di Xiaomi ha lanciato in patria i modelli Redmi X10 e X10 Pro, i primi modelli al mondo equipaggiati con la nuova soluzione mid-range 5G di MediaTek. Entrambi i dispositivi sono stati avvistati anche in versione Global, ma poi se ne sono perse le traccie. Intanto comincia a farsi strada il prossimo Redmi Note 10, spuntato a sorpresa su AI Benchmark, come segnala il leaker cinese DigitalChatStation.

Come si evince, sembra che il futuro medio di gamma di Redmi sarà mosso ancora una volta dal Dimensity 820 5G. Inoltre la piattaforma sembra “confermare” un ennesimo retroscena: il lancio sarebbe previsto nel corso della seconda metà del 2020. A bordo troviamo poi 8 GB di RAM e Android 10. I test in questione sono datati al 20 luglio 2020.

Comunque al momento è ancora tutto troppo nebuloso e restiamo in attesa di ulteriori novità. Probabile che ci sarà da pazientare dato che la serie Note 9 è ancora relativamente giovane: ma, con la compagnia di Lei Jun… mai dire mai!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu