di Redmi è uno dei brand più scelti dagli utenti grazie alle caratteristiche top dei suoi dispositivi ad un prezzo spesso molto accessibile, ma soprattutto con sempre le ultime componenti sul mercato. Non è un caso quindi che un nuovo smartphone Redmi con il SoC MediaTek Dimensity 1000+, il flagship del chipmaker taiwanese, sia in arrivo entro i prossimi due mesi. Che si tratti dell'atteso Redmi K40?

Aggiornamento 1/07: si continua a parlare del nuovo modello in arrivo con Dimensity 1000+, stavolta con un focus sulla selfie camera. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Redmi: lo smartphone con Dimensity 1000+ potrebbe essere K40?

A lanciare l'interessante discrezione in merito al prossimo Redmi equipaggiato con MediaTek Dimensity 1000+ (che originariamente doveva essere a marchio Xiaomi) è il sempre presente Digital Chat Station, che su Weibo ha confermato che questo dispositivo potrebbe arrivare entro i prossimi due mesi. Ma quale potrebbe essere la line up che potrebbe adottare il nuovo chipset?

Il noto leaker cinese non si sbilancia troppo, ma i recenti rumor lanciano determinati indizi sul fatto che possa essere il prossimo Redmi K40 (che potrebbe essere lo smartphone che ha ricevuto la certificazione 3C), successore della fortunata gamma K30 e K30 Pro.

Certo, rispetto agli Snapdragon apportati nei K30, il mercato dovrebbe iniziare a rivalutare un dispositivo sì medio-gamma, ma d'impatto come solo la serie Redmi K può dare. E questo fattore potrebbe essere l'occasione di forte rilancio del produttore taiwanese, che pare intenzionato a tentare la scalata del settore chipset in maniera decisa.

Non ci resta quindi che attendere le prossime settimane al fine di capire se effettivamente il Redmi con MediaTek Dimensity 1000+ sarà il nuovo K40.

Ancora novità per il misterioso modello con Dimensity 1000+ | Aggiornamento 1/07

Il leaker DigitalChatStation continua a stuzzicare gli appassionati in merito al misterioso smartphone di Redmi equipaggiato con il Dimensity 1000+ di MediaTek. Si vocifera che potrebbe trattasi del futuro K40, ma ovviamente per ora non vi sono certezze. Tornando al nuovo leaker, secondo l'insider cinese il nuovo modello avrà dalla sua un ampio pannello OLED con refresh rate a 120 Hz.

Tuttavia si tratterà di una soluzione completamente Full Screen, grazie all'utilizzo di un modulo pop-up per la selfie camera. Insomma, un ritorno alla serie K20 e nello stile del modello K30 Pro. Inoltre il leaker parla anche di un lettore d'impronte digitali integrato nel display, una feature ormai onnipresente quando si parla di pannelli OLED. Per concludere, lo smartphone di Redmi avrà una batteria da 4.500 mAh, forse con ricarica da 33W (nel caso in cui il device si dovesse rivelare il modello certificato dal 3C con la sigle M2006J10C, ovvero il presunto K40).

