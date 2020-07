Redmi K30 Ultra mostrato dal TENAA: ecco le prime immagini

Nelle scorse settimane hanno iniziato a fioccare le prime indiscrezioni in merito al Redmi K30 Ultra, versione potenziata dell'attuale top di gamma del brand cinese. Tuttavia finora si è trattato di informazioni nebulose, con tanti indizi e poco di fatto. Le cose sembrano prendere tutta un'altra piega grazie al TENAA, ente certificativo cinese per eccellenza, il quale ha pubblicato le prime immagini ed alcuni dettagli in merito ad uno smartphone inedito della costola di Xiaomi.

Redmi K30 Ultra: tutte le indiscrezioni su specifiche, prezzo e uscita

Design e caratteristiche del nuovo smartphone

1 di 4

In termini di design, le immagini del TENAA parlano chiaro. Siamo di fronte ad un modello del brand cinese caratterizzato da uno stile molto simile a quello dell'attuale top di gamma. Di conseguenza, parlare di un possibile Redmi K30 Ultra non sembra poi così irreale; tuttavia ci teniamo a precisare che il nome è frutto di un'indiscrezione e al momento non è stato ancora confermato dalla compagnia.

Il retro dello smartphone presenta una Quad Camera circolare, posizionata al centro della scocca; il Flash LED è posizionato sotto al modulo mentre in basso trova spazio il logo del brand cinese. Lungo il bordo destro sono chiaramente visibili il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Manca all'appello il lettore d'impronte digitali, forse inserito al di sotto del display (ma solo se si tratterà di una soluzione OLED).

A proposito del pannello frontale, non è presente alcun notch o foro. Probabile che il Redmi K30 Ultra avrà – similmente all'attuale K30 Pro – un modulo pop-up per ospitare la selfie camera.

La scheda tecnica del TENAA

Come avviene in questi casi, per ora il TENAA si è limitato alle sole immagini del dispositivo. Secondo le indiscrezioni raccolte finora, lo smartphone dovrebbe essere mosso dal SoC MediaTek Dimensity 1000+ e avere dalla sua un pannello con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 144 Hz. Il nome in codice del device è Cezanne mentre la certificazione 3C cita la presenza della ricarica rapida da 33W.

Di recente Lu Weibing ha pubblicato l'immagine in alto, unico indizio che lascia presagire l'arrivo di un nuovo smartphone del brand. Per tutti i dettagli raccolti finora potrete dare un'occhiata a questo articolo. Comunque, da ora, ogniqualvolta ci saranno novità sul presunto Redmi K30 Ultra provvederemo ad aggiornare l'articolo che state leggendo.

Redmi K30 Ultra – Possibile prezzo e disponibilità in patria

Il prezzo di Redmi K30 Ultra – ricordiamo che il nome è ancora in cerca di conferma – non è stato ancora oggetto di indiscrezioni. Per quanto riguarda invece il debutto si vocifera dei mesi di luglio/agosto, ma per ora l'azienda non ha ancora annunciato nulla di nuovo riguardo il prossimo smartphone del brand.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu