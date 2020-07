Nelle scorse settimane si è parlato tanto di Redmi K40, individuato in alcune certificazioni con la sigla M2006J10C e forse in arrivo con il SoC MediaTek Dimensity 1000+. A quanto pare potrebbero esseri delle novità parecchio interessanti, arrivate direttamente grazie all'analisi del codice della MIUI. Qui è stato scovato un dispositivo inedito, il misterioso Redmi K30 Ultra.

Redmi K30 Ultra spunta nel codice della MIUI

Il dispositivo in questione è spuntato sia con il possibile nome commerciale – Redmi K30 Ultra, appunto – che quello in codice, ossia Cezanne. Quest'ultimo viene associato alla sigla M2006J10C e quindi pare che non si tratterà del tanto chiacchierato Redmi K40 ma di una ennesima aggiunta alla serie K30. Ovviamente tutto è da prendere come una semplice indiscrezione fino ad una conferma ufficiale da parte della compagnia cinese, ma un nome presente all'interno della MIUI potrebbe essere un chiaro indicatore.

Volendo prende per buono l'arrivo di questo nuovo modello, trattandosi dell'ex K40 abbiamo già una brevissima panoramica sulle possibili specifiche. Infatti grazie alla certificazione 3C sappiamo che il presunto Redmi K30 Ultra avrà dalla sua il supporto alla ricarica da 33W (forse per una batteria da 4.500 mAh). Inoltre si tratterà di uno smartphone 5G, probabilmente mosso dal SoC Dimensity 1000+. Da prendere con le pinze la possibilità di avere un pannello OLED a 120 Hz con sensore ID.

Per concludere, il lancio sarebbe previsto per luglio/agosto e addirittura si vocifera di una soluzione Full Screen con un modulo pop-up per la selfie camera. Ovviamente sottolineiamo ancora una volta che si tratta di informazioni da considerare alla stregua di rumor, almeno fino alla conferma di Xiaomi/Redmi (oppure all'arrivo di leak più “tangibili”).

