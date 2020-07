Sono passati un bel po' di mesi dal debutto dell'ultimo modello top della costola di Xiaomi e della sua controparte Zoom, lanciati entrambi durante un evento in patria. Durante la presentazione l'azienda ha confermato anche che Redmi K30 Pro sarebbe passato al vaglio di DxOMark, banco di prova per quanto riguarda le performance fotografiche. Ebbene il momento è giunto e tra poche ore scopriremo finalmente se il flagship è riuscito a fare breccia nel cuore dei temibili giudici.

Redmi K30 Pro Zoom pronto al debutto su DxOMark: ecco quando arriverà

Il debutto di Redmi K30 Pro (in versione Zoom Edition) su DxOMark è fissato per il 22 luglio: mancano quindi solo una manciata di ore prima di poter dare un'occhiata al giudizio completo. Se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che il dispositivo è dotato di una Quad Camera da 64 + 13 + 8 + 2 MP, con un sensore principale IMX686, un grandangolo con FOV 123°, un teleobiettivo ed un modulo per la profondità di campo. Non mancano all'appello la stabilizzazione OIS e uno zoom digitale in grado di spingersi fino a 30X.

In resto delle specifiche – che poco interessa ai fini di DxOMark – offre un display AMOLED da 6.67″ Full HD+, mentre il chipset a bordo è lo Snapdragon 865, con memorie LPDDR5 e UFS 3.1.

Per quanto riguarda la classifica del portale, al momento appare come vedete nell'immagine in alto. Redmi K30 Pro Zoom riuscirà a cambiare le carte in tavola? Non resta che attendere il debutto su DxOMark!

