Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro: disponibile la MIUI 12 Global Stable | Download

Buone notizie per tutti i possessori di Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro: è in fase di rilascio la MIUI 12 China Stable. Non che ci fossero dubbi a riguardo, dato che l'aggiornamento è già arrivato a bordo di Redmi K30, sia 4G che 5G. Lo stesso è accaduto per Redmi K20 e K20 Pro, i top di gamma di precedente generazione, così come per la serie Xiaomi Mi 10 e Mi 9.

Aggiornamento 25/07: dopo la versione China, adesso abbiamo anche la MIUI 12 Global Stable per Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro. La trovate a fine articolo.

La MIUI 12 Global Stable giunge su Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro

Così facendo, Xiaomi e Redmi hanno completato a tutti gli effetti il porting della MIUI 12 China Stable sui propri top di gamma di attuale e scorsa generazione. Mancano all'appello i vari modelli paralleli, come la serie Mi MIX e Mi Note, ma per quella bisognerà attendere ancora. Nel frattempo, Redmi K30 Pro ha ricevuto l'aggiornamento che lo porta alla MIUI 12.0.1.0, sempre basata su Android 10.

Come sempre, vi ricordiamo che la MIUI 12 China Stable è una ROM indicata perlopiù per l'utenza asiatica. La lingua italiana è assente e c'è soltanto quella inglese per noi occidentali, senza contare l'assenza dei servizi Google e la presenza di bloatware di stampo cinese. Potete comunque installarla (tramite modalità Recovery) se foste già pratici, ma lo staff di GizChina non si ritiene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione. Oppure potete attendere che il team Xiaomi.eu produca il porting europeo della ROM.

Scarica la MIUI 12.0.1.0.QFJCNXM per Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro

Aggiornamento 25/07

La MIUI 12 Global Stable inizia a farsi strada anche a bordo di Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro: per la sua installazione vale quanto detto sopra.

Scarica la MIUI 12.0.1.0.QFJMIXM per Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro

