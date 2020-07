Redmi K30 Pro: arriva la nuova frizzante colorazione Aqua Skylight

Di Redmi K30 Pro pare non se ne abbia mai abbastanza. Il top gamma del brand, che è reduce dall'ottimo risultato ottenuto su DxOMark nella sua variante Zoom, arriva infatti in una nuova, interessante colorazione che la compagnia ha chiamato Aqua Skylight, disponibile ad un prezzo più basso rispetto all'uscita del device.

Redmi K30 Pro: il nuovo colore arriva in tre tagli di memoria

Se guardiamo sotto scocca, lo smartphone di Redmi è esattamente lo stesso nelle specifiche, senza alcun stravolgimento hardware. Guardando invece all'estetica, il brand si è impegnato per donare un colore che possiamo definire alquanto originale, dato che la nuova livrea cangiante Aqua Skylight fonde più tonalità tra il rosa, lo champagne ed anche una punta di arancione, che termina in una delicata sfumatura verde, diremmo menta. Queste tonalità danno allo smartphone eleganza ma anche un tono frizzante, molto estivo ma soprattutto molto giovanile.

Per quanto riguarda i tagli di memoria, saranno tre: infatti si parte dalla configurazione 8/128 GB, per poi salire a 8/256 GB ed infine quella da 12/128 GB, inedita. Per quanto riguarda il prezzo, esso è leggermente rivolto al ribasso (comprensibile, visto che sono passati esattamente quattro mesi dal lancio): per la configurazione di Redmi K30 Pro 8/128 il prezzo è di 2699 yuan (329€ al cambio), mentre per quelle maggiori il costo è 2999 yuan (366€).

L'unica occasione per vedere questo nuovo, originale colore in Occidente è sperare ne facciano una versione per POCO F2 Pro. Che ne pensate di questa novità? Il colore Aqua Skylight fa al caso vostro? Fatecelo sapere nei commenti!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu