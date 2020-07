Redmi K30, una serie di successo: vendute 3 milioni di unità in Cina

Se dovessimo indicarvi una gamma di smartphone che è stata sulla bocca di tutti gli appassionati del tech Made in China negli ultimi tempi, quella è sicuramente Redmi K30. Arrivata in sordina nello scorso autunno, la serie K30 ha raggiunto picchi di vendite importanti – e pensare che è arrivata una versione con taglio di memoria maggiore a prezzo minore – tanto da raggiungere le 3 milioni di unità vendute in Cina, un successo di spessore.

Redmi K30: la serie ha fatto registrare vendite per 3 milioni di unità in Cina

I motivi per cui la famiglia Redmi K30 ha venduto tanto, è dovuta dal fatto che ogni sua variante ha caratteristiche che soddisfano tutte le fasce di utenti: il K30 5G per chi cercava un dispositivo prestante ma non costoso, il K30 Pro che per rapporto qualità/prezzo è stato definito il migliore nel mese di giugno 2020, ma anche le versioni “minori” hanno contribuito fortemente a questo successo di vendite. Sicuramente, la gamma attuale introduce alla nuova connessione 5G senza spendere prezzi astronomici e questo va dato atto a Redmi.

Viste queste premesse, il successore ha solo da dimostrare di essere all'altezza di questi numeri, anche perché il Redmi K40 pare aver ricevuto una sostanziale trasformazione rispetto alla line up attuale.

