Negli ultimi tempi, la ricerca di router sempre più veloci e stabili è diventata una necessità di gran parte degli utenti, anche per quelli meno consapevoli. Xiaomi e Redmi hanno lanciato prodotti di ottima qualità e dotati degli ultimi standard come il Wi-Fi 6 che corrispondono sempre più spesso a queste esigenze. Proprio quello di Redmi, l'AX5, ha ricevuto un interessante aggiornamento che migliora soprattutto l'esperienza da gaming.

Redmi AX5: l'aggiornamento ottimizza la velocità nei giochi Tencent ed altre feature per il gaming

Presentato il mese scorso in Cina, il Redmi AX5 è il primo router Wi-Fi 6 del brand, che ora si distingue da altri suoi competitor per l'aggiornamento pensato prevalentemente per il gaming. Infatti, l'update porta un'ottimizzazione all'accelerazione di gioco dei titoli sviluppati da Tencent, come ad una sorta di partnership che permette di ottenere 3 mesi di accelerazione personalizzata proprio con la nuova tecnologia di connessione wireless, oltre ad ottimizzare in generale la stabilità durante la sessione di gioco su PC, smartphone e console sia a livello locale che in streaming estero.

Questo non è però l'unico update che ha ricevuto Redmi AX5, infatti ce n'è stato un immediatamente precedente che ha migliorato di molto l'esperienza di rete in Mesh, permettendo quindi la connessione in più punti della casa con più router. Insomma, pare che Redmi abbia lanciato un alleato molto affidabile per chi cerca la migliore esperienza possibile in gaming, facendosi aiutare da un router molto interessante al prezzo a cui viene proposto.

😍 Non prendere impegni per le ore 12 del 17 luglio, commenteremoin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e tante altre chicche. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI