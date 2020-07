Redmi AirDots 2 ufficiali: le nuove cuffie TWS a meno di 10€

Il lancio delle prime AirDots ha lasciato tutti di stucco: gli appassionati per il prezzo contenuto delle cuffie TWS e la stessa azienda per i risultati raggiunti. Un successo che ha portato l'azienda cinese a fare il bis con il modello AirDots S, con un chip Bluetooth rinnovato e varie migliorie. Ora finalmente è tempo di passare al secondo capitolo! Xiaomi ha annunciato la nuove Redmi AirDots 2, cuffie TWS piccole ed economiche (come da tradizione): andiamo a scoprire tutto su caratteristiche, design, prezzo e uscita in patria!

Redmi AirDots 2 ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove cuffie TWS

Design e caratteristiche

Squadra che vince non si cambia e su questo il brand cinese punta spessissimo. Le cuffie TWS Redmi AirDots 2 arrivano con lo stesso design dei precedenti modelli: abbiamo un corpo piccolo e leggero (4.1 grammi), una forma a capsula e un design in-ear (in varie misure, in modo da adattarsi a varie conformazioni).

Ciascun auricolare offre un driver da 7.2 mm, in grado di offrire – secondo quanto riportato dal brand – un audio di qualità a tutte le frequenze. Non manca poi la tecnologia di riduzione del rumore di fondo (DSP), la quale consente di effettuare chiamate con un'esperienza audio migliorata. Ancora una volta troviamo a bordo un chip Bluetooth 5.0, più recente e più performante in termini di velocità di connessione.

Autonomia e comandi

In termini di autonomia si parla di circa 4 ore di riproduzione musicale continua, che salgono a 12 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. A proposito di quest'ultima, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un case piccolo ed ovale, di colore nero (come le cuffie). In termini di controlli abbiamo nuovamente dei pulsanti fisici, con la possibilità di richiamare XiaoAI (l'assistente vocale del brand cinese) con il doppio tocco.

Insomma, tirando le somme, per design e caratteristiche sembra di aver a che fare con le AirDots S.

Redmi AirDots 2 ufficiali – Prezzo e disponibilità

Il prezzo delle nuove cuffie TWS Redmi AirDots 2 è di appena 79 yuan, circa 9.8€ al cambio attuale. La nuova soluzione sarà disponibile in corwdfunding in patria a partire dal 22 luglio; al termine della campagna il prezzo “salirà” a 99 yuan, circa 12€ al cambio.

