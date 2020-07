L'evento di Xiaomi di oggi ci ha riservato tante sorprese, tra i nuovi accessori (come la Mi Band 5 e Mi TV Stick) e ben tre monopattini elettrici. Le novità del brand cinese continuano anche per gli utenti in attesa di nuovi smartphone con Redmi 9A, 9C e 9AT ufficiali in Italia: ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del trittico nel nostro paese!

Redmi 9A, 9C e 9AT arrivano in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Dopo il debutto in Asia, Redmi 9A e 9C arrivano anche in Italia. Si tratta di due smartphone entry level dotati di un paio di caratteristiche niente male e proposti ad un prezzo adatto a tutte le tasche. Per quanto riguarda il modello 9A, il dispositivo offre un ampio display da 6.53″ HD+ (1600 x 720 pixel) con notch a goccia (e una selfie camera da 5 MP), certificato per la protezione dalla luce blu a bassa intensità luminosa da TUV Rheinland.

Completano il pacchetto una batteria da 5.000 mAh, un processore octa-core MediaTek Helio G25, una fotocamera posteriore da 13 MP, un ingresso mini-jack per le cuffie ed una memoria espandibile fino a 512 GB tramite microSD.

Anche Redmi 9C offre un display da 6.53″ HD+ con notch a goccia, all'interno del quale trova spazio una selfie camera da 5 MP. Anche a questo giro troviamo una batteria da 5.000 mAh, ma le cose cambiano dal punto di vista estetico e tecnico con la presenza di una tripla fotocamera da 13 + 5 + 2 MP con grandangolo ed un sensore per la profondità di campo.

A differenza del modello minore, stavolta abbiamo il SoC Helio G35, soluzione octa-core con una frequenza massima di 2.3 GHz.

Redmi 9AT: il nuovo smartphone in esclusiva per l'Italia

L'evento di Xiaomi ci ha riservato anche il lancio di Redmi 9AT, nuovo modello dedicato esclusivamente al mercato italiano. In termini di specifiche e design sembra ricalcare quanto visto con il modello 9A e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Redmi 9A, 9C e 9AT – Prezzo e disponibilità in Italia

Redmi 9A sarà disponibile nelle principali catene di distribuzione da fine luglio nei colori Granite Gray, Peacock Green, Sky Blue al prezzo di 119.90€ nella versione da 2/32 GB. Il fratello maggiore 9C sarà disponibile da inizio settembre nelle colorazioni Midnight Gray, Sunrise Orange, Twilight Blue al prezzo di 149.90€ per la versione da 3/64 GB. Inoltre, a partire da settembre arriverà sul mercato italiano anche la variante Redmi 9AT sempre al prezzo di 119.90€ per la versione da 2/32 GB.

