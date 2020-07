Redmi 9 si aggiorna con la MIUI 12 Stable | Download

Molti modelli Xiaomi e Redmi stanno ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 12 come da calendario e fra questi adesso rientra anche Redmi 9. Il primo round di aggiornamenti via OTA si è ormai concluso e adesso stiamo passando alla seconda ondata di updates in arrivo su altri modelli. Quest'ultima parte in concomitanza con l'inizio di agosto, a partire dalle unità cinesi del low-cost Redmi 9.

LEGGI ANCHE:

Tutti gli aggiornamenti per Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme | Luglio 2020

L'aggiornamento con la MIUI 12 Stable inizia a farsi strada su Redmi 9

Da poco giunto in Italia, assieme a 9A, 9C e 9AT, Redmi 9 sta ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 12.0.1.0 China Stable. Per ora niente da fare, quindi, per gli utenti occidentali che solitamente utilizzando le ROM Global ed EEA. Vedremo durante il mese di agosto il roll-out via OTA anche per noi europei, per quanto ci dovrebbe volere ancora qualche settimana.

Le novità portate dalla MIUI 12 sono diverse e le trovate illustrate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale di rilascio. Come tutte le ROM del genere, potete effettuare l'installazione passando per la modalità recovery. Lo staff di GizChina non si ritiene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione.

Scarica la MIUI 12.0.1.0 China Stable per Redmi 9

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu