Redmi 8A si aggiorna ad Android 10 con la MIUI 11 | Download

Xiaomi sta portando l'aggiornamento ad Android 10 anche sui modelli meno pregiati, come nel caso di Redmi 8A. Da poco ha fatto capolino il suo erede 9A, basato di default su questa versione di Android. Adesso anche i possessori del modello precedente possono godere dei benefici del nuovo firmware, grazie al nuovo aggiornamento della MIUI 11.

L'aggiornamento basato su Android 10 arriva a bordo di Redmi 8A

L'aggiornamento rilasciato via OTA su Redmi 8A introduce la MIUI 11.0.2.0 in versione China Stable, mentre le release Global ed EEA rimangono ancora salde con Android 9 Pie. Secondo quanto riporta il breve changelog completo, l'update non introduce soltanto Android 10, ma anche le ultime patch di sicurezza di luglio.

Nel caso non voleste attendere che Android 10 arrivi con la MIUI Global Stable, potete scaricare la ROM e flasharla tramite modalità recovery. Tuttavia, lo staff di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi.

Scarica la MIUI 11.0.2.0.QCPCNXM per Redmi 8A

