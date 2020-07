Red Magic, non solo smartphone: ecco le cuffie TWS da gaming a bassa latenza

Il gaming mobile sta prendendo sempre più piede, ma i punti di riferimento del settore sono ben consolidati. Uno di questi è sicuramente il brand Red Magic, prodotto da Nubia, che ha da poche ore lanciato il nuovo 5S, smartphone molto potente e prettamente pensato per le sessioni di gaming portatile. Ma ogni smartphone da gaming che si rispetti ha bisogno di accessori di spessore ed il brand cinese anche in questo non sfigura: infatti, oltre al router Wi-Fi 6, sono state lanciate anche due tipi di cuffie Bluetooth (una TWS) che hanno l'ottima caratteristica della bassa latenza.

Red Magic TWS e Deuterium Necklace sono le cuffie Bluetooth da gaming con latenza di soli 39 ms

Il design delle due cuffie Bluetooth da gaming richiama ovviamente la spigolosità di Red Magic 5S. Ma le TWS e Deuterium Necklace sono sicuramente rilevanti per la loro bassa latenza di soli 39 ms, quanto meno per gli smartphone Red Magic, mentre per gli altri smartphone è comunque di 60 ms, ed anche per la loro batteria che promette molte ore di utilizzo.

Se le TWS sono comunque in un colore nero standard con LED di colore rosso, le Deuterium Necklace, cioè cuffie wireless con appoggio sul collo, hanno un design davvero premium, grazie alla loro realizzazione con taglio al diamante ed un colore che richiama proprio il 5S.

Red Magic TWS – Prezzo e disponibilità

Le cuffie Red Magic TWS e Deuterium Necklace sono disponibili in Cina insieme agli altri accessori collegati al 5S ad un prezzo davvero interessante di 299 e 399 yuan, circa 36 e 48€ al cambio. La speranza è che possano arrivare anche in Occidente proprio come il nuovo gaming phone di Nubia.

