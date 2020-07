Nubia e Red Magic annunciano il primo router Wi-Fi 6 pensato per il gaming

Nubia pensa in grande e con Red Magic si può. In attesa, per il 28 luglio 2020, dell'uscita del nuovo smartphone da gaming 5S, l'azienda prova a sorprendere tutti con un nuovo router Wi-Fi 6 con supporto alla tecnologia Mesh, pensato proprio per il settore videoludico. Diamo uno sguardo alle prime specifiche e notizie in merito al prezzo e l'uscita.

Nubia: il Red Magic Router Wi-Fi 6 sarà potente e darà un boost esclusivo per gli smartphone del brand

L'anima gaming del Red Magic Router è rappresentata dalle sue specifiche: esso è infatti quadrato, spigoloso, dotato di condotti di areazione ed il logo del brand con annesso LED in puro stile Core-gaming. Come recita poi la sigla sulla livrea color argento, esso supporterà il Wi-Fi 6. A spiegare le grandi potenzialità del router ci pensa poi il CEO di Nubia, Ni Fei, che spiega come la nuova soluzione Wi-Fi supporterà l'accelerazione di gioco degli smartphone Red Magic, creando una sottospecie di ecosistema gaming.

In più, esso è costituito da una CPU ad altissime prestazioni, inoltre è presente la tecnologia OFDMA che permette di avere una migliore qualità del segnale suddividendo dispositivo per dispositivo lo stesso non perdendo velocità e soprattutto dati trasmessi. Infine, è presente il supporto alla tecnologia Mesh, che permette una maggiore ampiezza di segnale e migliore perpetrazione di quest'ultimo attraverso i muri di casa o del gaming host che lo ospita.

Prezzo e disponibilità

Al momento non ci sono altre specifiche in merito al Red Magic Router e purtroppo nemmeno notizie per il prezzo, che però non dovrebbe essere lontano, secondo gli esperti del settore cinesi, dal router Wi-Fi 6 Xiaomi AX3600, che in Cina costa 599 yuan (circa 73€) e che in Italia è venduto di poco sopra i 100€. Mentre per la data di uscita, è preventivabile che sia presentato il 28 luglio insieme proprio al Red Magic 5s.

