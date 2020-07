Gaming estremo? Raffreddate Red Magic 5S con la ventola Ice Doc

Per Red Magic e Nubia il 28 luglio 2020 ha rappresentato un en plein di prodotti dedicati agli smartphone da gaming del brand. Infatti, a supporto del nuovo Red Magic 5S, il brand ha lanciato anche accessori di tutto rispetto come le cuffie TWS Bluetooth, il router Wi-Fi 6 ed anche una nuova ventola di supporto chiamata Ice Doc, che promette un raffreddamento molto potente.

Red Magic Ice Doc: la ventola di raffreddamento per Red Magic 5S arriva in due versioni

Cosa contraddistingue la ventola di raffreddamento Ice Doc di Red Magic? Sicuramente la dissipazione del calore tramite i semiconduttori e la velocità della ventola, in grado di raggiungere gli 8.000 RPM, raffreddando completamente lo smartphone in meno di un minuto. Tra l'altro, l'efficienza del raffreddamento stesso aumenta del 56% rispetto alla dissipazione di base di Red Magic 5S, già di per sé è ottima. In più, può essere ricaricata tramite 2 porte USB Type-C a 30W ed è possibile collegare delle cuffie cablate tramite l'ingresso mini-jack da 3.5 mm.

Inoltre, la Ice Doc arriva in due versioni: una pensata appositamente per gli smartphone del brand, quella che riporta il logo Red Magic sulla scocca che arriva in due colorazioni, nero e argento. L'altra invece è rivolta verso smartphone qualsiasi, non pensati direttamente per il gaming, chiamata Deuterium, di color argento così come le cuffie Bluetooth Deuterium Necklace della stessa line-up.

Prezzo e disponibilità

La nuova ventola Red Magic Ice Doc arriva in Cina sul e-commerce JingDong al prezzo di 169 yuan, circa 21€ al cambio. Un costo inquadrato per il settore in cui si vanno a collocare.

