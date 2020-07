Red Magic 5S sarà il nuovo mostro da gaming di Nubia

Nel corso dei mesi passati Nubia ha presentato il suo ultimo top di gamma votato al gaming Red Magic 5G, recensito qui e accompagnato in Europa anche da un modello Lite. A quanto pare i piani del brand cinese per il mobile gaming non sono ancora conclusi per quest'anno: la conferma arriva da Ni Fei, con la pubblicazione del primo teaser poster dedicato a Red Magic 5S!

Red Magic 5S annunciato da Ni Fei: ecco il primo poster dedicato al nuovo smartphone da gaming

Il GM di Nubia, tramite un post sul profilo ufficiale di Weibo, ha svelato il nuovo smartphone da gaming in arrivo. Come anticipato in apertura si tratterà di Red Magic 5S, versione potenziata dell'attuale flagship. Il dirigente – attualmente impegnato anche con ZTE – non ha confermato nulla in merito alle specifiche ma si vocifera della presenza dell'ultimissimo chipset di Qualcomm. Ricordiamo che lo Snapdragon 865+ è stato presentato a sorpresa da pochissimo, dopo una valanga di indiscrezioni e di smentite.

Ma quali saranno le altre caratteristiche dello smartphone? Al momento si brancola nel buio, fatta eccezione per l'immagine pubblicata da Ni Fei. Una cosa sembra certa: ancora una volta ci troveremo alle prese con un dispositivo dal design iperaggressivo e visto il trend attuale in fatto di ricarica (e l'arrivo di Lenovo Legion) non possiamo fare a meno che aspettarci qualcosina anche su questo fronte.

Anche per quanto riguarda prezzo e uscita, al momento non ci sono dettagli. L'attuale Red Magic 5G è acquistabile in Europa a partire da 579€ (lo trovate qui): l'asticella del prezzo si alzerà per il nuovo modello? Ma soprattutto… arriverà anche alle nostre latitudini? Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità!

