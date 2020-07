Recensione Xiaomi Oclean X Pro: il ritorno dello spazzolino elettrico top

Dopo l'enorme successo ottenuto con Oclean X recensito qui(), l'azienda partner di Xiaomi si è presentata sul mercato con un nuovo modello high end: Oclean X Pro che mutua le interazioni smart ed alcune feature dal predecessore, migliorando però in accuratezza e qualità nei dettagli. Xiaomi sarà riuscita a convincerci e stupirci ancora una volta? Scopritelo nella nostra recensione.

Recensione Xiaomi Oclean X Pro

Contenuto della confezione

L'Oclean X Pro di Xiaomi si presenta in una confezione particolarmente curata, riportante l'icona di vincitore del “Good Design Awards 2018” che già di per sé rappresenta un antipasto della qualità del prodotto. Al suo interno troviamo.

Spazzolino Oclean X Pro;

Base di ricarica magnetica;

Cavo USB – Micro USB;

Manualistica.

Design e qualità costruttiva

Lo spazzolino elettrico smart Xiaomi Oclean X Pro si presenta con una qualità costruttiva ed un feedack davvero impeccabile. Un'ottima sensazione data proprio dall'utilizzo di plastiche opache e dalla distribuzione uniforme del peso: non sentirete nemmeno i (circa) 100 grammi nell'uso quotidiano.

L'Oclean X Pro, inoltre, vanta due differenti certificazioni di impermeabilità. Nella zona della testina (removibile) abbiamo una IPX7 che consente di porre lo spazzolino sotto l'acqua corrente senza rischiare nulla e, nella parte inferiore in prossimità della ricarica magnetica, troviamo la certificazione IPX5. A spezzare la colorazione cobalto troviamo poi un display già conosciuto sulla prima versione. Si tratta di un'unità touch screen TFT da 0.96″ che nel corso dei giorni si rapporterà a voi come un vero e proprio assistente smart, ma che vedremo più avanti.

Oclean X Pro si presenta, quindi, già dall'aspetto, come un prodotto estremamente curato e l'uso nel corso del tempo (per poco più di un mese) non ha fatto altro che confermare queste prime impressioni.

Funzionalità

Anche lasciando da parte, per un attimo, le funzionalità smart, Oclean X Pro si presenta come un prodotto dalle ottime proprietà tecniche. Rispetto alla precedente versione troviamo un incremento della potenza del motore, che arriva a raggiungere una frequenza di 42.000 oscillazioni per minuto ed anche un'attenzione qualitativa alla pulizia dei denti. Ad accompagnare il motore brushless magnetico abbiamo le setole DuPont Tynex e la rilevazione AI dell'azione che riduce – qualora si stiano danneggiando denti o gengive – autonomamente la forza impressa. Proprio per ottimizzare la resa, sarà la stessa app ad effettuare un breve test agli utenti per conoscere, in base alla qualità dei denti, che tipo di trattamento riproporre.

Questa personalizzazione è resa possibile dai 32 livelli di intensità che si esplicitano poi in 3 modalità di pulizia (Pulisci, sbianca, azione per denti sensibili) che, a loro volta, hanno dei parametri settabili manualmente in grado di dar vita a centinaia di modalità differenti.

In questo senso ci viene in aiuto il piccolo display touchscreen presente al centro dello spazzolino che, in collaborazione con l'app dedicata (disponibile per iOS ed Android) è in grado di offrire un'esperienza d'uso personalizzata utente per utente. Allo stesso tempo, l'app Oclean permetterà un utilizzo ad hoc anche nel caso in cui ci siano più persone ad utilizzare lo stesso apparecchio.

L'uso dell'app, oltre ad aiutare gli utenti a selezionare il miglior tipo di pulizia possibile, è molto utile anche per tenere traccia della pulizia quotidiana e delle modalità utilizzate di volta in volta. Proprio come Oclean X, anche in questo caso, tra le funzionalità più interessanti troviamo il check in tempo reale della pulizia dei denti. Al termine di ogni sessione, infatti, lo spazzolino smart di Xiaomi tramite il giroscopio a 6 assi riesce a capire quali aree della bocca sono state pulite (e quali no), con una precisione davvero interessante. Al termine della pulizia, infatti, lo spazzolino assegnerà un punteggio al nostro operato.

In definitiva, le funzionalità smart offerte dall'Oclean X Pro possono essere considerate a tutti gli effetti un'arma in più rispetto ai suoi competitor più blasonati e, dopo esservi abituati non potrete più far a meno di affidarvi alle misurazioni dello spazzolino.

Autonomia

Lo spazzolino Oclean X Pro vanta una batteria integrata da 800 mAh che è in grado di offrire un'autonomia che si avvicina ai 40 giorni utilizzando il dispositivo 2 volte al giorno. Chiaramente, i tempi di scarica sono influenzati dal tipo di programma scelto: l'Oclean X Pro, nel mio caso, ha retto per poco più di 30 giorni, utilizzato però con una delle modalità più energivore, con potenza al massimo e durata di tre minuti.

Nonostante l'assenza dell'USB Type-C mi abbia fatto storcere un po' il naso, a conti fatti vi ritroverete a caricare il dispositivo pochissime volte, circa 10 nell'arco di un anno. Anche i tempi di ricarica, inoltre, sono dalla sua parte: lo spazzolino smart di Xiaomi si ricarica del 100% in poco più di 2 ore.

Recensione Oclean X Pro – Conclusioni e prezzo

Il top di gamma degli spazzolini elettrici targati Xiaomi può essere acquistato a circa 50€ e, al netto di un prezzo non troppo contenuto trattandosi – appunto – di uno spazzolino, ci sentiamo comunque di consigliare assolutamente il prodotto, dal momento che rappresenta una scelta ottimale per due motivi. Il primo è dato dalla qualità: insomma, pur non considerandolo come un dispositivo Smart, riesce a fare egregiamente il proprio lavoro.

In seconda battuta, poi, proprio le peculiarità offerte tramite l'interazione con l'app e con il piccolo display da 0.96″ fanno sì che riusciate a pulire i denti in maniera oculata semplicemente seguendo le indicazioni offerte. Lo spazzolino elettrico Oclean X Pro – protagonista della nostra recensione – è disponibile all'acquisto su AliExpress, a 56€ (lo trovate qui). In basso, invece, trovate il link per le testine di ricambio, acquistabili su Amazon.

