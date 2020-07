Mkers e Realme hanno lanciato una nuova iniziativa dedicata al gaming mobile, rivolta alla community di Brawl Stars. Siete appassionati al titolo di Supercell e volete dimostrare di che pasta siete fatti? Allora iscrivetevi alla Realme X50 Summer Cup, torneo lanciato in occasione del debutto del nuovo smartphone 5G del brand (di cui qui trovate tutti i dettagli).

Realme e Mkers lancia il torneo rivolto alla community di Brawl Stars: come partecipare alla Realme X50 Summer Cup

Le iscrizioni al torneo sono disponibili tramite il sito ufficiale dedicato (lo trovate qui). La Realme X50 Summer Cup si svilupperà in quattro round di qualificazioni, più una finalissima trasmessa e commentata in live streaming sul canale Twitch di Ferre, youtuber e streamer del network Mkers, uno dei volti italiani dedito ai titoli mobile di Supercell. L'iniziativa mette in palio uno smartphone Realme X50 5G per il vincitore e fino a 500€ di montepremi in buoni acquisto GameStopZing. Inoltre sono previsti anche tre smartphone Realme per gli spettatori di Twitch, sorteggiati seguendo le dirette del torneo.

Il primo round di Qualificazioni si terrà oggi, 13 luglio; gli altri appuntamenti sono fissati per il 20, 24 e 27 luglio, con la finale prevista per il 3 agosto.

